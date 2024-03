Streich verlässt Freiburg zum Saisonende

Der SC Freiburg hat am Montagvormittag verkündet, was bereits am Wochenende in Teilen durchgedrungen war: Trainer Christian Streich verlässt den SC Freiburg zum Ende der Saison. Christian Streich hatte im Januar 2012 das Traineramt bei den Profis übernommen, zuvor war er bereits 17 Jahre lang Jugendtrainer beim Sportclub. Größte Erfolge waren der Einzug ins Pokalfinale 2022 sowie die Achtelfinals in der Europa League in 2023 und 2024.