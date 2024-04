Showdown im Tabellenkeller: Köln rettet Remis in Mainz

Der Mainzer Andreas Hanche-Olsen (r) in Aktion gegen Kölns Jan Thielmann (M).

Der 1. FC Köln hat im hitzigen Alles-oder-nichts-Spiel beim FSV Mainz 05 den wohl entscheidenden Tiefschlag gerade noch abgewendet. Die Rheinländer retteten bei den Rheinhessen spät ein 1:1 (0:1) und bleiben damit am weiter auf dem Relegationsplatz liegenden Gegner auf fünf Zähler dran. Nun braucht es allerdings zur Vermeidung des siebten Abstiegs einen fulminanten Endspurt.

Kainz trifft per Elfmeter in der Nachspielzeit

Florian Kainz (90.+5) sorgte in der Nachspielzeit per Elfmeter nach dem Rückstand durch Leandro Barreiro (29.) für das Remis des chronisch auswärtsschwachen Teams von Timo Schultz. FSV-Torhüter Robin Zentner hatte Sargis Adamyan gefoult. Zuvor hatte Luca Waldschmidt schon einen Foulelfmeter für die Kölner vergeben (48.). Wegen groben Foulspiels sah der Mainzer Phillip Mwene die Rote Karte (90.+9).

Die 05er rutschen wegen des Bochumer Siegs damit wieder auf den Relegationsplatz ab, zwei Punkte fehlen auf den VfL sowie Union Berlin am rettenden Ufer. Daran ändern auch sechs Spiele ohne Niederlage nichts.

Wendepunkt der Partie nach 20 Minuten

Köln startete gut in die Partie und setzte die ersten Offensivakzente. Mainz schien davon ein wenig überrascht und benötigte einige Zeit, um seinen Rhythmus zu finden. Nach zwei verheißungsvollen Schussversuchen von FC-Mittelfeldspieler Denis Huseinbasic, die nicht zum Erfolg führten, bot sich den Hausherren nach 20 Minuten die erste Großchance im Spiel. Einen abgefälschten Schuss von Sepp van den Berg entschärfte Kölns Torwart Marvin Schwäbe mit einer starken Parade.

Die Szene markierte einen Wendepunkt, in der Folge rissen die 05er das Geschehen immer mehr an sich und kamen folgerichtig zur Führung. Nach einem im Mittelfeld abgefangenen Ball passte Nadiem Amiri perfekt in den Lauf von Karim Onisiwo. Dessen Schuss lenkte Schwäbe direkt vor die Füße von Barreiro, der nur noch einschieben musste.