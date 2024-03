Undav mit Last-Minute-Tor: Stuttgart 3:3 gegen Heidenheim

Der VfB Stuttgart hat den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga verpasst, gegen den 1. FC Heidenheim aber immerhin spät noch einen Punkt gerettet. Nationalspieler Deniz Undav (90.+8 Minute) sicherte der Mannschaft von Sebastian Hoeneß am Sonntag mit seinem Tor in der Nachspielzeit das 3:3 (2:0) gegen den Aufsteiger. Zuvor hatte Heidenheim die Partie in der Schlussphase gedreht.