Schon vor zwei Wochen, im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, zeigten VfB-Fans, was sie von Claus Vogts Abwahl halten.

Da spielt der VfB Stuttgart bislang eine Top-Saison und ist so nah an einem Champions-League-Platz wie zuletzt vor 15 Jahren - und dennoch sind es keine sportlichen Themen, die die Schlagzeilen vor dem Bundesliga -Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Sonntag, 17.30 Uhr) bestimmen.

VfB-Stammverein versus VfB-AG

Die Gegner hatten zuletzt die Abwahl Vogts als Aufsichtsrats-Vorsitzender der ausgegliederten AG erwirkt und Tanja Gönner als seine Nachfolgerin gewählt. Nun will die neue AG-Mehrheit den Vorsitz nicht - wie das 2017 versprochen, aber nicht in der Satzung verankert wurde - durch eine Mitgliederversammlung absegnen lassen.

Massive Fan-Proteste angekündigt

Einen Aufruf von "Commando Cannstatt", der unter anderem den Rücktritt des gesamten Präsidiums fordert, haben 150 Fanklubs unterschrieben. Beim Auswärtsspiel in Hoffenheim, das der VfB 3:0 gewann, hatten die Ultras ein Ultimatum im Hinblick auf die Heidenheim-Partie gestellt: "Mitglieder verraten und verkauft. Ihr habt zwei Wochen Zeit, euren Fehler zu korrigieren." Der Aufruf, dass "alle in schwarz" in die Kurve kommen sollen, verspricht nun Unruhe.