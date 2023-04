Nach elf Jahren: Bayern droht Wachablösung

In den vergangenen Jahren hat Dortmund schon ähnliche Phasen unter den Ex-Trainern Lucien Favre oder auch Thomas Tuchel erlebt. Doch entweder haperte es an der nötigen Konstanz in Drucksituationen - häufig als Mentalitätsproblem abgestempelt - oder es scheiterte an der überwältigenden Münchener Dominanz. Offen, wie Edin Terzics Mannschaft nun agiert. Immerhin spielen die heimstarken Dortmunder noch drei Mal vor eigenem Publikum, was viele Experten als Vorteil sehen.