Dem BVB spielt es in die Karten, dass der FC Bayern in den letzten Wochen ebenfalls alles andere als souverän agiert und auch mal Federn lässt. Kehl: "Das Ding ist noch nicht durch. Aber wir sind gut beraten, auf uns zu schauen und uns nicht selbst wieder ein Bein zu stellen", betonte der Sportdirektor. Am Samstag hatte der BVB in Stuttgart in Überzahl eine 2:0-Führung verspielt und in der Nachspielzeit auch ein 3:2 noch aus der Hand gegeben.