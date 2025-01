Champions-League-Playoff: Was Bayern gegen Celtic erwartet

Dem FC Bayern stehen in der Champions League und in der Bundesliga wichtige Spiele bevor. Quelle: ddp

Christoph Freund war der abfallende Druck anzumerken. Der Sportdirektor von Bayern München reiste eigens für die Auslosung der Champions-League-Playoffs am Freitag nach Nyon, und als schließlich klar war, dass der deutsche Rekordmeister auf Celtic Glasgow anstelle von Manchester City trifft, glitt ihm ein kurzes Lächeln der Erleichterung über die sonst angespannte Miene.

Bayern München beendet die Vorrunde mit einem glanzlosen 3:1 gegen Slovan Bratislava. Für einen Platz unter den Top-8 der Tabelle reicht der Sieg aber nicht. 29.01.2025 | 3:00 min

Lieber Celtic als Manchester City

Der schottische Serienmeister gilt als dankbares Los . Nicht, weil Celtic keinen ernstzunehmenden Gegner darstellt, sondern weil mit Manchester City ein frühes Hammerduell vermieden wurde. Unterschätzen will den Gegner in München aber trotzdem niemand: "Es gibt eine große Hürde zu überwinden. Uns erwartet eine besondere Atmosphäre mit heißblütigen Fans im Celtic Park. Es ist eine gute Mannschaft", sagte Freund.

Im Celtic Park von Glasgow erwartet den FC Bayern ein echter Hexenkessel. Quelle: AFP

Vorerst ist der Ablauf auf dem Weg zu einem möglichen "Finale Dahoam" also klar: Am 11. oder 12. Februar gastiert der FC Bayern in Glasgow, eine Woche später findet das Rückspiel in München statt. Im Falle eines Weiterkommens wartet Atletico Madrid oder der deutsche Meister Bayer Leverkusen.

Bayern hat Probleme mit Kontern

Als übermächtiger Favorit reist der FC Bayern aber nicht nach Schottland. Saisonübergreifend gewannen die Münchner nur eines ihrer letzten sieben Champions-League-Auswärtsspiele.

Auch gegen vermeintlich kleinere Teams hatte die Mannschaft von Vincent Kompany zuletzt große Probleme. Zwar ist die ballbesitzorientierte Taktik des Trainers sehr dominant und unterhaltsam, durch das hohe Aufrücken der Verteidiger aber auch enorm risikoreich.

Die Auslosung für die Playoffs der K.-o.-Runde der Champions League im Re-Live. Kommentatorin: Claudia Neumann. 31.01.2025 | 32:34 min

Celtics Stärke ist das Umschaltspiel

Celtic setzt dagegen auf einen defensiven Ansatz. Trainer Brendan Rodgers, der immerhin einst unter José Mourinho lernte, gilt als Pragmatiker, dem Ergebnisse wichtiger als ansehnliche Spielweisen sind. Mit schnellen Kontern, unter anderem über den deutschen Nicolas Kühn , manövrierte er sein Team durch die Ligaphase der Champions-League und hat dabei RB Leipzig geschlagen.

Für viele junge Fußballer in Deutschland endet der Karriere-Traum in der Sackgasse oder sie müssen große Umwege in Kauf nehmen. Nicolas Kühn spielt bei Celtic Glasgow jetzt in der Champions League. 12.09.2024 | 12:56 min

Bayern München hat in dieser Saison wiederum mit genau jener Art von Gegnern Probleme - und lief gegen Mainz, Aston Villa und Rotterdam ins offene Konter-Messer. Die nächsten Wochen werden daher richtungsweisend.

Entscheidende Wochen für den FC Bayern

Zwischen den Playoffs steht das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen an, sollte die Bayern hier verlieren oder in der Königsklasse ausscheiden, droht die Saison innerhalb von acht Tagen zu kippen - schließlich warten mit Frankfurt und Stuttgart direkt danach weitere Härtetests.

Ein gelungener Februar könnte dagegen die Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit stellen. Das würde vor allem der sportlichen Führung helfen, die zuletzt immer mehr unter Druck stand. Erst unter der Woche herrschte Sportvorstand Max Eberl einen Reporter an, der ihm ins Wort fiel. Einen Tag später wurden Medienberichte publik, dass Eberl ob mangelnder Führungsqualitäten innerhalb des Vereins kritisch gesehen werde.

Die Münchner sind in Rotterdam überlegen, in Führung gehen aber gnadenlos effiziente Gastgeber. Nach der Pause fehlt den Bayern auch das Glück. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 22.01.2025 | 2:59 min

Die Kaderplanung steht am Scheidepunkt

Unabhängig davon gibt es weitere Probleme: Zu dünn scheint der Kader in der Breite, zu teuer einige Verträge wie die von Goretzka, Coman, Gnabry oder Sané.

Seit Sommer fehlt außerdem ein Backup für Stürmer Harry Kane. Während Topspieler wie Kimmich, Musiala und Davies mit ihren Verlängerungen zögern, droht Hoffnungsträger Mathys Tel zum Unmut der Fans den Verein zu verlassen.

++ Transfer-Ticker ++ : Leverkusen leiht Hermoso aus Rom Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und den europäischen Top-Ligen. Der Fußball-Transfermarkt im Liveblog. Liveblog

Tel vor Abgang zu Tottenham

Das französische Talent steht vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur, sein Scheitern trotz herausragender Anlagen wird auch Vincent Kompany angekreidet. Ansonsten genießt der Trainer bislang vollstes Vertrauen der Münchner Vereinsbosse - damit das so bleibt, ist ein Einzug ins Achtelfinale elementar.