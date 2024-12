Keine Fraktur bei BVB-Profi: Entwarnung bei Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck ist weniger schwer verletzt als befürchtet. Im Spiel der Champions League gegen den FC Barcelona hat sich der BVB-Verteidiger offenbar an den Bändern verletzt.

Dortmunds Nico Schlotterbeck liegt verletzt auf einer Trage und wird behandelt. Quelle: dpa / Bernd Thissen

Auf schlimmste Befürchtungen und eine "schlaflose Nacht" folgte die große Erleichterung: Nico Schlotterbeck wird Borussia Dortmund weitaus kürzer als befürchtet fehlen. Ein Einsatz noch in diesem Jahr erscheine zwar "aktuell noch fraglich", aber eben nicht gänzlich ausgeschlossen, teilte der BVB am Donnerstag mit.

Noch am Abend zuvor hatten die für Trainer Nuri Sahin "schrecklichen" Bilder des sich am Boden vor Schmerzen krümmenden Innenverteidigers große Sorgen bereitet. Umso erlösender war dann die vergleichsweise milde Diagnose. Schlotterbeck habe eine nicht näher definierte "Bandverletzung" im Sprunggelenk erlitten - und eben keine Fraktur oder schwerwiegendere strukturelle Verletzung.

Schlotterbeck bei der Landung umgeknickt

Schlotterbeck war beim 2:3 (0:0) gegen den FC Barcelona in der Champions League in der letzten Aktion zum Kopfball hochgestiegen. Bei der Landung knickte er böse mit dem rechten Sprunggelenk um, er wurde minutenlang behandelt, vom Platz getragen und später per Krankenwagen aus dem Stadion gefahren. Sahin hatte einen "Super-Gau", nämlich einen langfristigen Ausfall des besten und stabilsten Verteidigers, befürchtet.

Doch auch so muss Schlotterbeck auf die lange Verletztenliste geschrieben werden, es ist diesbezüglich eine Dortmunder Seuchensaison. Dem BVB gehen in der Innenverteidigung fast jegliche Optionen aus: Niklas Süle wird monatelang fehlen, Waldemar Anton verpasst mindestens noch das Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag. Das sind die Gestandenen. Doch auch Youngster Filippo Mane ist verletzt.

Es bleiben: Sechser Emre Can, der schon gegen Barcelona in der Kette aushalf, und Nachwuchsmann Yannik Lührs. Rechts musste überdies Julian Ryerson wegen Kreislaufproblemen früh raus.

Dem BVB gehen die Spieler aus

Der dünne Kader blutet aus, gleichwohl Schlotterbecks Verletzung nicht so schlimm wie befürchtet ist, wird sich der BVB im Winter mit der Verpflichtung zusätzlicher Innenverteidiger beschäftigen. Gegen Hoffenheim und in Wolfsburg zwei Tage vor Heiligabend aber muss es so gehen. Ein Umstand, der bei Trainer Sahin für Ironie sorgt:

Sie werden den Transfermarkt für uns nicht früher öffnen. „ Nuri Sahin, Trainer Borussia Dortmund

Der Trainer war ohnehin sehr emotional, "es kocht in mir", sagte er. Seine Mannschaft hatte stark gespielt, sich angesichts zweier Rückstände aufgebäumt und zurückgeschlagen - sie verlor dennoch. "Wenn wir zu Gewinnern werden wollen, müssen wir hier siegen. Dann will ich nicht hören, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben", sagte Sahin. "Man muss solche Spiele ziehen. Das macht mich traurig."

Barcelona, von Ex-Bundestrainer Hansi Flick hoch ins Pressing gejagt, bestrafte Fehler gnadenlos. Vor dem 1:2 ließ Torhüter Gregor Kobel den Ball nach vorne prallen. Vor dem 2:3, ebenfalls von Ferran Torres, spielte Pascal Groß einen fatalen Pass rückwärts, Jamie Gittens schlief.

"Gegen die Reals, Bayerns, Barcas dieser Welt kann man solche Fehler nicht machen", analysierte Sahin, "das ist die Entwicklung, die wir nehmen müssen."

Direkte Quali für Achtelfinale in Gefahr

Die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale ist in Gefahr geraten. Der BVB ist mit zwölf Punkten aus sechs Spielen Tabellenneunter, beim FC Bologna und gegen Schachtar Donezk muss er sich also um mindestens einen Platz verbessern. Die Teilnahme an der Play-off-Runde, die sich der Verein so gerne ersparen würde, ist hingegen sicher.

Vorab hatte Sahin eine Brandrede über die stetig steigende Belastung gehalten, was auch die Fans in einem Banner aufgriffen. Dass nun auch Schlotterbeck verletzt ist, sagte Sahin, "das passt gerade - aber es ist die Geschichte". Und keine schöne.

