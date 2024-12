CL: Gruppensieg für Münchnerinnen nach Heimsieg möglich

Die Fußballerinnen des FC Bayern gehen als Tabellenführerinnen in den letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Durch das lockere 4:0 (1:0) gegen Juventus Turin im Stadion auf dem Bayern-Campus verteidigten die Münchnerinnen mit 13 Punkten ihre Spitzenpostion vor dem FC Arsenal mit 12 Zählern. Bei den Londonerinnen gastiert der FC Bayern am kommenden Mittwoch zum entscheidenden Spiel um Platz eins.

Bundestrainer Wück im ausverkauften Stadion

Dank der Treffer von Pernille Harder und Georgia Stanway siegten die Frauen des FC Bayern in der Bundesliga 2:0 in Essen und übernahmen die Führung in der Liga.

07.12.2024 | 6:47 min