Champions League: Borussia hat den letzten Schritt verpasst

Einmal Pfosten und immer wieder Courtois: Borussia Dortmund schnuppert gegen Real Madrid mehrfach an der Führung. In der Schlussphase trumpfen dann die Königlichen eiskalt auf.

Borussia Dortmund hat ihn verpasst, wieder verpasst … den letzten Schritt. Im letzten Spiel. Wie im Vorjahr. Dieses Mal im Finale der Champions League. Bitter für alle Borussen. Enttäuschend. Aber irgendwann ist das Glück eben aufgebraucht. Und so scheitern die Dortmunder wie auch die Bayern an der Klasse und an der Beständigkeit Reals. Dass es der BVB überhaupt geschafft hat in dieses Finale, gegen diese Gegner, ist eine der größten Leistungen dieser Saison.

Ein Fußballmärchen, wenn man so will. Dass es wahr wurde, dafür musste vieles passen: von Niklas Süles Flug-Grätsche, der Mutter aller Rettungstaten, im letzten Gruppenspiel gegen PSG bis zu dem einen oder anderen grandiosen Tackling von Mats Hummels. Im Halbfinale gegen Paris St. Germain spielte auch das Aluminium verlässlich mit, das des eigenen Tores. Sechs Mal sogar!

BVB hat es weiter gebracht als erwartet

Dieser BVB, in der Bundesliga nur Fünfter, hat es, nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Gruppenphase, weiter gebracht als zu erwarten war. Im Finale war er lange sogar die bessere Mannschaft. Und scheiterte wie die Bayern, und die anderen beiden Bundesligisten zuvor in dieser Saison, an den Königlichen. An ihrer Klasse. Und an ihrer Gelassenheit.