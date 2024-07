Fußball-EM: Portugal nach Elfmeterschießen im Viertelfinale

Portugal hat mit einem schwer erkämpften Erfolg gegen Slowenien das Viertelfinale der Fußball-EM erreicht und fordert dort am Freitag Vize-Weltmeister Frankreich. Die Mannschaft um Cristiano Ronaldo gewann das Achtelfinale mit 3:0 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

Ronaldo wird fast zur tragischen Figur

Einen denkwürdigen Abend erlebte vor allem Superstar Cristiano Ronaldo, der bei mehreren vergebenen Möglichkeiten sowei einem in der Verlängerung gerschossenen Foulelfmeter in der Verlängerung zum tragischen Held zu werden schien.

Zuerst war ich wahnsinnig traurig, jetzt bin ich glücklich. So ist der Fußball.

Im Elfmeterschießen verwandelte der 39-Jährige als erster Portugiese dann sicher und jubelte am Ende ausgelassen mit seinem Teamkollegen. Torwart Diogo Costa avancierte mit drei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner.

Portugal in der Favoritenrolle

In Frankfurt waren die Portugiesen als klarer Favorit in die Partie gegangen. Der Europameister von 2016 war zunächst auch spielbestimmend, kam aber erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit zu gefährlichen Möglichkeiten.