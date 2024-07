EM-Viertelfinale:Gegen Spanien: Was für Deutschland spricht

Im EM-Viertelfinale wartet einer der Klassiker der jüngeren Fußballgeschichte: Spanien fordert den Turniergastgeber Deutschland . Was jetzt für die DFB-Elf spricht - und warum Spanien dennoch als Favorit gilt.

Spanien defensiv nicht unverwundbar

Auch wenn es letztlich ein souveräner Sieg wurde: Das Achtelfinale gegen Georgien hat gezeigt, dass Spanien defensiv nicht unverwundbar ist und im Umschaltspiel Räume entstehen, in die schnelle Offensivkräfte wie Jamal Musiala und Leroy Sané mit ihrem Tempo reinstoßen könnten.

So angsteinflößend die Außenspieler der Spanier offensiv auch agieren: Es hat zur Folge, dass nicht jeder Gang nach hinten konsequent durchgezogen wird. Es gab auch gegen Georgien vor allem in der ersten Halbzeit Momente, in denen der Außenseiter gute Konterchancen hatte - eine davon führte zur zwischenzeitlichen Führung.