Zu Gast beim DFB-Team: Brajan Gruda, ein Trickser wie Litti

Eine gewisse Aufregung soll es im Weimarer Land ja schon geben. Vor allem beim gleichnamigen Blankenhainer Spa & Golf Resort, das vom kommenden Montag an die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Trainingslager beherbergt. Allein die luxuriöse Unterbringung und die prominenten Mitspieler werden bei Brajan Gruda ein Leuchten in den Augen erzeugen.

In einem nervenaufreibenden Spiel sichert sich Mainz 05 den Klassenerhalt. Beim 3:1 in Wolfsburg stellt Sepp van den Berg mit einem Tor wie aus Nichts die Weichen auf Sieg.

Der 19-Jährige hatte mit seinen Finten und seinen Haken, seinem Mut und seinem Draufgängertum entscheidenden Anteil am frenetisch gefeierten Klassenerhalt der Rheinhessen. Seine Fähigkeiten sind außergewöhnlich: Wer bekommt solche Richtungswechsel hin, ohne sich die Beine zu verknoten? Der Letzte war Pierre "Litti" Littbarski, der vielleicht beste Dribbler des deutschen Fußballs in den letzten Jahrzehnten.

EM-Kader zu Beginn der Vorbereitung noch ausgedünnt

"Litti" konnte nicht nur Spiele wie das legendäre WM-Halbfinale 1982 gegen Frankreich aufbrechen, sondern stand auch im WM-Finale 1990 in der Startelf, weil Teamchef Franz Beckenbauer die technischen Qualitäten des Kölner Idols so sehr schätzte.

Offiziell kommt er, um das anfangs arg ausgedünnte EM-Aufgebot aufzufüllen. Robert Andrich, Jonathan Tah und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen treffen wegen des DFB-Pokalfinals am Samstag erst verspätet ein.

Toni Kroos, Antonio Rüdiger von Real Madrid , Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund machen aufgrund des Champions-League-Endspiels (1. Juni/live im ZDF) um die Wohlfühloase in Thüringen sogar den ganz großen Bogen.

Endgültiger Kader am 7. Juni

Die Chance für den gemeinsam mit Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach berufenen Gruda? Angeblich will Julian Nagelsmann beiden Perspektivspielern die Möglichkeit geben, "sich im Kreis der A-Mannschaft zu zeigen", überdies wolle man in der "ersten Zeit der Vorbereitung optimal trainieren, falls auch mal der eine oder andere angeschlagen ist".

Doch der Bundestrainer könnte mehr im Schilde führen: Bei 26 Akteuren in einem EM-Aufgebot ist der Luxus drin, mindestens einen Unterschiedsspieler für den speziellen Moment zu berufen. Erst am 7. Juni muss der endgültige Kader gemeldet werden. Wer weiß, was bis dahin noch passiert?