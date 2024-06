In der 68. Minute reihte sich dann auch der gerade eingewechselte Niclas Füllkrug in die Torschützenliste ein. Aus rund 14 Meter verwandelte der Stürmer ins rechte obere Eck. Beim vermeintlichen 5:0 für Deutschland stand Füllkrug jedoch im Abseits (76.). Kurz vor Abpfiff jubelte dann die schottische Elf das erste Mal. Den Anschlusstreffer verdankten sie jedoch Antonio Rüdiger, der per Kopf klären wollte, jedoch den Ball ins eigene Tor brachte (87.). In der Nachspielzeit fiel dann doch noch das fünfte Tor für Deutschland. Der nachnominierte Emre Can versenkte den Ball aus rund 17 Metern ins Tor (90.+3).