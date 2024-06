Toni Kroos: Hunger auf EM-Titel "ist groß"

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos geht mit "sehr großer Vorfreude" ins EM-Turnier. "Ich weiß nicht, wie viele es Spieler es gibt, die in ihrer Karriere ein Heim-Turnier spielen dürfen", betont Kroos im Interview mit ZDF-Reporter Boris Büchler. Das ganze Interview sehen Sie oben. Lesen Sie hier die wichtigsten Aussagen des Führungsspielers.

Heim-EM für Kroos "eine große Chance"

Die Heim-EM sei "eine große Chance", betont Kroos. Nach einigen negativen Turnieren könne das DFB-Team für "längerfristig gute Stimmung in Fußball-Deutschland sorgen und nicht nur während des Turniers", so der Nationalspieler.

Ich hoffe, dass man uns anmerkt, dass wir es so nehmen und genießen und nicht, dass wir extremen Druck spüren.

Beim Auftaktspiel gegen Schottland (Freitag/21 Uhr live im ZDF) gleich in einen Turnierflow zu kommen, wäre "sehr wichtig", weiß Kroos, vor allem was die EM-Stimmung angeht.

Es hätte definitiv einen großen Wert für uns, für den Glauben, ein erfolgreiches Turnier spielen zu können, und für die Stimmung im ganzen Land, etwas loszulösen, was uns hoffentlich alle gemeinsam ein Stück trägt.

Nach den überzeugenden Auftritten in den März-Spielen gegen Frankreich und die Niederlande folgte zuletzt ein zwar gewonnener, aber nicht völlig überzeugender Auftritt des DFB-Teams gegen Griechenland.

Die deutsche Nationalmannschaft kann gegen Griechenland erst nach der Halbzeit einigermaßen überzeugen. Ein Traumtor von Pascal Groß sorgt am Ende für einen 2:1-Erfolg.

Für Kroos ist es wichtig, das Positive aus der EM-Generalprobe mitzunehmen, dass die DFB-Elf erneut ein Spiel gedreht hat und eine gute zweite Halbzeit spielte. Und man müsse auch aus den Fehlern noch etwas mitnehmen. "Dafür hast du ja solche Testspiele, um ein bisschen was rauszuziehen, um dann hoffentlich im Wettkampfmodus ab Freitag schon Sachen besser zu machen", so Kroos.

Wir sind gut gewappnet und haben eine sehr gute Mannschaft. Aber vielleicht auch nicht ganz so gut, wie wir nach den März-Spielen gemacht wurden.

Kroos' persönliche Ambition könnte nicht größer sein

In der öffentlichen Meinung wechselte das DFB-Team nach den Siegen gegen Frankreich und den Niederlanden vom Favoriten fürs Vorrundenaus zum Favoriten auf den EM-Titel. Solchen Schwankungen kann Kroos wenig abgewinnen. "Ich bin ein Fan von der Mitte".

Kroos' persönliche Ambition, den EM-Titel zu gewinnen, könnte aber nicht größer sein. Der Weltmeister von 2014 und sechsfache Champions-League-Sieger will zum Ende seiner glanzvollen Karriere endlich auch noch den fehlenden EM-Titel gewinnen.

Kroos weiter: "Und was ich in der Mannschaft sehe, ist definitiv so, dass ich glaube, dass man das bei idealem Turnierverlauf erreichen kann. Aber das wird dann zu beweisen sein."