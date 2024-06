Trotz DFB-Sieg: Unausweichliche Debatte um Manuel Neuer

Im Gefühl des Sieges lässt sich auch das Verkehrschaos rund um den Borussia-Park besser ertragen. Selbst weit nach Mitternacht standen die meisten Fahrzeuge bei der Abreise aus der Mönchengladbacher Spielstätte noch im Stau, weshalb sich so manch einer die Wartezeit mit jenem 80er-Jahre-Hit vertrieb, mit der am Ende der Generalprobe für die Fußball-EM 2024 der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland (2:1) auch das Publikum beschallt wurde. "Major Tom (völlig losgelöst)" von Peter Schilling taugt eben zu mehr als einer Torhymne; ein zeitloser Klassiker, der über wechselhafte Abende hinweghilft.

Generalprobe der DFB-Elf löst kaum Begeisterung aus

Der finale Test der DFB-Auswahl war allerdings bei nüchterner Betrachtung nur bedingt geeignet, die Begeisterung fürs EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni in München zu schüren. Die größten Zweifel schweben ausgerechnet über der Domäne der Deutschen: Manuel Neuer hat mit seinem Aussetzer vor dem 0:1 von Giorgos Masouras fast zwangsläufig eine Torwartdebatte entfacht.

Es sind beim 38-Jährigen, der keine gute WM 2022 in Katar hingelegt hat, in kurzer Folge zu viele Missgeschicke zusammengekommen, die zwangsläufig Zweifel nähren. Bei Real Madrid das Halbfinal-Aus in der Champions League verantwortet; im Bundesliga-Finale bei der TSG Hoffenheim Platz zwei noch verspielt; beim Comeback in der Nationalelf gegen die Ukraine einen Ball zum Gegner gechippt. Und nun ging sogar einfaches Handwerk bei einem harmlosen Schuss außerhalb der Strafraumgrenze schief.