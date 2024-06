EM-Vorrunde: Push von Rängen hat Außenseiter beflügelt

Nationaltrainer Edward Iordanescu hat nun genau solche Sequenzen erwähnt, die seiner Mannschaft so viel Motivation zum sensationellen Gruppensieg gegeben hätten. "Normalerweise beginne ich damit, unseren Spielern ein Kompliment zu machen. Dieses Mal möchte ich mit unseren Fans beginnen. So etwas erlebt man nur einmal im Leben."

Der in Bukarest geborene Iordanescu spürt seit dem ersten Tag des Turniers, wie emotional seine Landsleute die Spiele erleben - und wie viel Inspiration der Fußball stiftet. 35.000 Anhänger erlebten in der Mainmetropole, wie eine neue Generation es Idolen wie Gheorghe Hagi nachmacht, die einst bei der WM 1994 bis ins Viertelfinale kamen. Für ihn ist jetzt eine "Generation der Seele" am Werk. Zeit für eine neue Erfolgsgeschichte der Rumänen, die sich auf ein Achtelfinale gegen die Niederlande freuen.

Österreich gegen Türkei sogar Favorit

Gute Stimmung, schlechte Organisation

Störend nur, dass es so viele Probleme mit dem öffentlichen Transport gab. Gar nicht mal so sehr die Fernzüge, aber oft die Anbindung mit Straßenbahnen und Bussen von Bahnhöfen zu den Stadien erwuchs sich zum Problem. Dass Turnierchef Philipp Lahm einmal im Zug feststeckte, als in Düsseldorf ein Fernsehinterview auf dem Feld zu geben, war bezeichnend. Doch Lahm will nicht meckern: "Insgesamt sind wir doch sehr zufrieden, wie alles abläuft."