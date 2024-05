Vor der Kadernominierung: Ein Haufen von Luxusproblemen

Natürlich ist alles schon minutiös im Detail geplant: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zieht in die Hauptstadt, wenn in der kommenden Woche der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) benannt wird. In einer Berliner Lokalität des Automobilpartners, direkt an der Prachtstraße Unter den Linden, lüftet Julian Nagelsmann am nächsten Donnerstag das Geheimnis.