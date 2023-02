"Der FC Liverpool versinkt tief in der Krise", beginnt Manu Thiele seine aktuelle Bolzplatz-Sendung. In der englischen Presse waren in den vergangenen Wochen schon Vergleiche mit dem Ende von Klopp bei Borussia Dortmund aufgetaucht, wo er nach sieben Jahren gegangen war. In Liverpool befindet er sich gerade in seiner achten Saison.