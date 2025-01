AS Rom: Mats Hummels - Weltmeister der Gelassenheit

AS Rom in der Europa League

Mats Hummels Quelle: Imago

Eleganter Rollkragenpullover, modische Sonnenbrille, dazu die malerische Umgebung: So hat sich zu Wochenanfang Mats Hummels mitten in Rom gezeigt. Unter seinem Instagram-Namen "Aussenrist15" dokumentierte der Weltmeister von 2014: "Ich bin glücklich, wie es mittlerweile in Rom läuft."

Hummels freut sich auf Wiedersehen mit Götze

Mit AS Rom kämpft Hummels nun im letzten Europa-League-Gruppenspiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Donnerstag (21 Uhr) darum, die Playoffs zu erreichen. Das Wiedersehen mit Mario Götze, seinem früheren Mitspieler bei Borussia Dortmund und in der Nationalelf, kann er kaum erwarten. Das sagte der 36-Jährige in einem TV-Interview:

Ich freue mich richtig auf das Spiel. Frankfurt ist in einer absoluten Topverfassung. „ Mats Hummels, Mittelfeldregisseur bei AS Rom

Öffentlich hält sich Hummels inzwischen größtenteils zurück. Meist reden andere über ihn. Wie sein dritter Römer-Trainer Claudio Ranieri. "Hummels ist ein großartiger Sportler", beteuerte der auf den Chefsessel zurückgekehrte 73-Jährige kürzlich. "Ich verlasse mich darauf, dass er unserer Mannschaft gibt, was sie braucht: Gelassenheit, Sachlichkeit und moralische Stärke." Die Mitspieler nennen ihn anerkennend "Il Professore".

Hummels ist zentraler Anker im Mittelfeld

Der im September verpflichtete Ex-Nationalspieler hat ein viel besseres Standing als unter Ranieris Vorgängern Daniele De Rossi und Ivan Juric. Als Hummels Ende Oktober erstmals in Florenz eingewechselt wurde, köpfte er vier Minuten später den Ball ins eigene Tor zum 1:5-Endstand. "Eigentlich kann es ab jetzt nur noch besser werden", schrieb Hummels sarkastisch. Danach saß er wieder auf der Bank. "Also nicht mal eine Chance zu kriegen zu spielen, war schon sehr strange", sagt er rückblickend.

Heute werden seine Präsenz und Übersicht, seine Kopfball- und Zweikampfstärke geschätzt. In den letzten zehn Liga-Spielen fehlte die Nummer 15 nur noch zweimal. Hummels ist zentraler Anker der Dreierkette. Links an seiner Seite verteidigt meistens der 2023 aus Frankfurt gekommene Franzose Even Ndicka.

Zukunft bei Rom noch offen

Wenn Hummels auf Eintracht-Topstürmer Hugo Ekitiké trifft, muss er seine Tempodefizite durchs Stellungsspiel ausgleichen. Er war der Einzige, der vor einer Woche trotz der Niederlage bei AZ Alkmaar (0:1) noch Lob erhielt.

Hummels ist eine Garantie, er ist immer in der Lage, verworrene Situationen zu lösen. „ Gazzetta dello Sport über Mats Hummels

Und "Tuttosport" konstatierte: "Wenn Rom sich in der ersten Halbzeit über Wasser hält, ist das nur Hummels zu verdanken." Vielleicht bleibt der Stabilisator der Roma sogar über die Saison hinaus erhalten. Hummels:

Jetzt passt es auf allen Ebenen - wie es über den Sommer hinaus weitergeht, habe ich noch nicht entschieden. „ Mats Hummels, Fußball-Legionär bei AS Rom

In Italien hatten viele Legionäre anfangs ihre Probleme. Selbst Rudi Völler, der 1987 von Werder Bremen gekommen war: Sein erstes Jahr verlief schwierig, er hatte sich früh verletzt, wurde fitgespritzt, spielte schlecht. Eintracht Frankfurt wollte ihn 1988 in die hessische Heimat zurückholen, doch Präsident Dino Viola legte damals sein Veto ein. Völler sollte in der Ewigen Stadt die schönste Zeit seiner Karriere erleben.

Italienische Klubs international erfolgreich

Italiens Fußball galt mit Stars wie Marco van Basten, Ruud Gullit und Frank Rijkaard bei Milan oder Diego Maradona in Neapel als das Nonplusultra. Vergangene Spielzeit hat der Calcio eine Art Renaissance erlebt: Die Klubs holten die meisten Punkte in der UEFA-Fünfjahreswertung, Atalanta Bergamo gewann gegen Bayer Leverkusen den Titel in der Europa League. AS Rom hatte es 2023 unter Starcoach Jose Mourinho mit einem destruktiven Ansatz bis ins Finale geschafft, um dann aber im Elfmeterschießen am Europa-League-Rekordgewinner FC Sevilla zu scheitern.

AS Rom im Kurzporträt Die Associazione Sportiva Roma, kurz AS Roma oder Roma, wurde 1927 gegründet. Gewissermaßen als Gegenpol zu den dominierenden Vereinen aus dem Norden, um sich gegen die Übermacht von Juventus Turin, Inter und AC Mailand sowie damals FC Pro Vercelli zu stellen. Ein Weltverein ist der AS Rom eher nicht geworden.



Drei Meistertitel, der letzte 2001, neun Pokalsiege, der letzte 2008 und der lange zurückliegende Gewinn im Messestädte-Pokal 1961, dem Vorläufer des späteren UEFA-Cups, sowie der Triumph in der ersten Austragung der drittklassigen Europa Conference League 2022 können nicht übertünchen, dass andere Klubs in Italien den Ton angeben.



Aktuell liegt die Roma auf Platz neun der Serie A, Tabellenführer ist der SSC Neapel.