1:5-Pleite und Eigentor: Bitteres Serie-A-Debüt für Hummels

In seinem ersten Spiel für die Roma am 9. Spieltag der Serie A wurde Mats Hummels am Sonntagabend in der 67. Minute für Paulo Dybala eingewechselt. Nur vier Minuten später köpfte der Innenverteidiger einen Kopfball des Florentiners Christian Kouamé versehentlich zum Endstand ins eigene Tor. Die Niederlage für die Roma stand da aber schon längst fest. Moise Kean (9., 41.), Lucas Beltran (17.) und Edoardo Bove (52.) hatten für die Fiorentina getroffen. Mehr als der Ehrentreffer von Manu Koné (39.) war für die Roma an diesem gebrauchten Abend nicht drin.