Wohlfühlen in Italien: Fußballer Gosens ist wieder zu Hause

"Ich wollte nach Italien zurückkehren, ich habe mich in Deutschland nicht so zu Hause gefühlt wie hier", sagte der 20-malige Fußball-Nationalspieler laut "Sky Italia" bei seiner offiziellen Präsentation in Florenz. Gosens war kurz vor Ende der Transferperiode von Union Berlin nach Italien gewechselt, allerdings zog sich der Transfer sehr lang. Der 30-Jährige stand noch am 30. August im Bundesliga-Kader für das Spiel gegen den FC St. Pauli und sollte von Beginn an spielen. Dann kam es doch zur Einigung, und Gosens' Wechsel nach Florenz war noch am selben Abend perfekt.