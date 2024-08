Sieg gegen Atalanta: Real Madrid gewinnt UEFA-Supercup

Real Madrid hat den UEFA-Supercup 2024 gewonnen. Die Königlichen setzten sich am Mittwochabend im Duell gegen Atalanta in Warschau mit 2:0 durch. Die Tore für Real erzielten Fede Valverde (60.) und Neuzugang Kylian Mbappé (68.)

Rüdiger und Neuzugang Mbappé in Startelf

Im ersten Pflichtspiel der Königlichen nach dem Karriereende von Toni Kroos spielte Nationalspieler Antonio Rüdiger von Beginn an für Real. Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé , im Sommer von PSG gekommen, gab sein Debüt für Madrid. Der 25-Jährige stürmte gegen Bergamo an der Seite des Brasilianers Vinícius Júnior und dem früheren Dortmunder Jude Bellingham.

Die 58.145 Zuschauer in Warschau sahen eine chancenarme erste Halbzeit mit zwei Lattentreffern als Highlights. In der 25. Minute hatte Real Glück, dass ein durch Madrids Abwehrspieler Eder Militao abgefälschter Ball noch am Aluminium abprallte. Kurz vor der Pause verpasste Reals Rodrygo die mögliche Führung für die Königlichen, als er den Spielball an die Latte lenkte. (45.+1).