Leverkusen ist der einzige Bundesligist in der Runde der letzten Acht der Europa League. Bayer hatte sich mit zwei 2:0-Siegen gegen den ungarischen Vertreter Ferencvaros Budapest durchgesetzt. Das Viertelfinal-Hinspiel findet am 13. April in Leverkusen statt, das Rückspiel am 20. April in Belgien. Die Halbfinals sind für den 11. Mai bzw. 18. Mai terminiert. Das Endspiel findet am 31. Mai in Budapest statt.