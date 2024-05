FIFA muss Erfinder des Freistoßsprays entschädigen

Nach einem jahrelangen juristischen Streit hat sich der brasilianische Erfinder des Freistoßsprays gegen den Fußball-Weltverband FIFA durchgesetzt. Der Oberste Gerichtshof in Brasilien lehnte an diesem Dienstag einen letzten Einspruch der FIFA ab und gab nach sieben Jahren Streit auf allen Gerichtsebenen dem Erfinder Heine Allemagne recht. Das Gericht wies den Weltverband dazu an, Allemagne und dessen Unternehmen für die missbräuchliche Nutzung seiner Erfindung zu entschädigen.

Laut des Geschäftsmannes aus Minas Gerais habe ihm die FIFA damals diese Summe für den Erwerb aller Rechte am Markierungsspray in Aussicht gestellt. Davon wollte der Weltverband aber offenbar nichts mehr wissen, gab das Spray ohne Zustimmung Allemagnes, der sich in vielen Ländern wie auch in Deutschland die Patentrechte gesichert hatte, praktisch zur weltweiten Produktion und Vermarktung frei.