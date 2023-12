Gianni Infantino - Autokrat des Welt-Fußballs

Kritik an Infantino und seinen Methoden kommt in den letzten Jahren vor allem aus Europa - so auch zur Fußball-WM in Katar 2022 : Es geht um Sportswashing, Missachtung der Menschenrechte und Ausbeutung auf Stadion-Baustellen. In einer denkwürdigen Pressekonferenz weist Infantino die Kritik als scheinheilig zurück, sein Statement geht um die Welt: "Heute fühle ich mich katarisch", so der FIFA-Präsident.