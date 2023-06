Zur Einstimmung kommen am Spieltag die Weltmeisterinnen von 2003 vorher auf dem DFB-Campus in Frankfurt zusammen, die dann zu den mehr als 12.000 Augenzeugen gehören, die in der traditionsreichen Spielstätte in Offenbach erwartet werden. Eine stattliche Zahl. Zum Vergleich: Die Offenbacher Kickers haben in der abgelaufenen Saison der Regionalliga Südwest im Schnitt knapp 6.000 Fans begrüßt.