Mit einer gehörigen Portion Glück haben die Fußballerinnen des FC Bayern das Viertelfinal-Hinspiel gegen den Arsenal WFC mit 1:0 (1:0) gewonnen und können sich Hoffnungen auf den Halbfinal-Einzug machen. Nationalspielerin Lea Schüller erzielte am Dienstagabend per Kopf den Siegtreffer für die Bayern-Frauen (39. Minute) gegen den englischen Erstligisten. Die Münchnerinnen haben sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr) in einer Woche in London erarbeitet.