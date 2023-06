In einem Jahr wird schließlich die EM 2024 in Deutschland eröffnet, doch der Gastgeber bleibt sich selbst ein großes Rätsel. Schwer vorstellbar, wie das Nationalteam ein Sommermärchen 2.0 anstoßen soll. Am Mittwoch werden mehrere Nationalspieler an der Hauptwache in Frankfurt mit Fans zusammentreffen. Das Ringen um jeden einzelnen Anhänger scheint Leitmotiv in der DFB-Leitstelle auf dem Campus.