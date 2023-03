Werner hatte die Weltmeisterschaft in Katar verletzt verpasst. Damit will Flick für eine "enorme Präsenz" im gegnerischen Strafraum sorgen, wie er am Freitag in Frankfurt am Main sagte. Hinter den zwei Stürmern wird Flick das Mittelfeld um Kapitän Joshua Kimmich mit zwei Sechsern und zwei offensiveren Akteuren neu formieren.