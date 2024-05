Medien: Nagelsmann nimmt Schlotterbeck mit zur EM

Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der 24-Jährige zum Aufgebot für die Fußball-EM gehören, das Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Berlin offiziell verkündet. Der DFB kommentierte den Instagram-Post der Tagesschau am Sonntag mit drei Herzen in Schwarz-Rot-Gold.