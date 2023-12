Nations League: Wie geht es für die DFB-Frauen weiter?

So die Kritik des 72-jährigen Interimstrainers, der unverhohlen zugab, dass man zur Pause bereits mit 0:2 hätte in Rückstand liegen können. Der fahrige Auftritt war ein Rückfall in ideenlose WM-Zeiten . "Das war nicht unser Anspruch, meiner schon gar nicht." Anders als beim überzeugenden Erfolg gegen Dänemark in Rostock sei sein Team in Swansea "nicht über die Mentalität" gekommen.