3:0 gegen Dänemark: DFB-Frauen landen Big Point für Olympia

DFB-Frauen jetzt Tabellenführer

Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Wales am kommenden Dienstag blieb die DFB-Auswahl Gruppenerster und wären fürs Final Four der Nations League im Februar qualifiziert. Hier wiederum qualifiziert sich der Sieger fürs Olympiaturnier.

DFB-Team startet furios

Und die DFB-Elf nahm den Coach bei Wort. Popp und Co. liefen die Däninnen direkt hoch an und gingen bissig in die Zweikämpfe. Im Ballbesitz ging es mit Tempo nach vorne, die Offensivbemühungen belohnte die Kapitänin mit dem Führungstreffer per Kopf, Hegering tat es ihr wenig später gleich und erhöhte.