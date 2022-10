Angeschlagene Bayern-Stars : WM-Sorgen um Neuer und Müller

Und so musste Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag hauptsächlich jene Frage beantworten, die auch Flick inzwischen intensiv beschäftigen wird: In welcher Verfassung kann er seine beiden erfahrenen Münchner Führungskräfte für die Weltmeisterschaft in Katar einplanen? In zwei Wochen bricht der Bundestrainer mit der Nationalmannschaft in den Oman auf.