Sie hätten seit Wochen nicht mehr als vier Stunden pro Nacht geschlafen - mit allem, was das für Leistungssportler bedeutet - sagte Alexia Putellas nun am Donnerstagabend am Spielort in Göteborg. Aber das sei nötig gewesen. "Ich glaube wirklich, dass dieses Treffen ein Vorher und Nachher markiert", so die zweifache Weltfußballerin, und zwar "für unseren Sport, den Frauensport und auch die Gesellschaft".