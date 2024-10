Sieg über Bulgarien: U21 sichert sich vorzeitig EM-Ticket

Beier und Woltemade treffen für Deutschland

Vor dem abschließenden Spiel am Dienstag in Lodz gegen den Tabellenzweiten Polen ist die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes nicht mehr von dem ersten Tabellenplatz zu verdrängen.

Maximilian Beier (9.) von Borussia Dortmund und Nick Woltemade per Foulelfmeter (66.) trafen für den Europameister von 2009, 2017 und 2021. Der Erfolg in Regensburg vor gut 8.000 Zuschauern ist der achte Sieg im neunten Qualifikationsspiel. Nikola Ilijew (37.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Die EM findet im Juni 2025 in der Slowakei statt.

Maximilian Beier entpuppt sich als Aktivposten

Die deutsche Mannschaft schnürte die Gäste von Beginn an in der eigenen Hälfte fest, besonders der Dortmunder Maximilian Beier entpuppte sich als Aktivposten - und belohnte sich per Kopf mit dem frühen Führungstreffer. Deutschland blieb auch in der Folge dominant, scheiterte gegen tiefstehende Bulgaren aber zu häufig an der vorletzten Aktion.