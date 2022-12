Eine Bretterbude steht verloren in der Ecke. Die Fanta oder Cola kostet fünf Riyal, umgerechnet 1,30 Euro, ein Drittel vom Preis in den meisten Restaurants. Die Verkäufer stehen sich trotzdem die Füße in den Bauch, was sie aber nicht ärgert, weil sie so ungestört mitschauen können.