45′ +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Argentinien gegen Australien mit 1:0, was gemessen daran, dass die Partie extrem zäh und chancenarm war, durchaus schmeichelhaft ist. Nur ein einziges Mal tauchte die Albiceleste gefährlich vor dem Tor der Socceroos auf, was prompt zur Führung durch Messi führte, der erstmals in seiner Karriere ein Tor in einem K.-o.-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erzielte. Viel vorzuwerfen haben die Australier, deren spielerische Limitierung maßgeblichen Anteil an diesem sehr mageren Achtelfinale hatte, sich grundsätzlich zwar nicht. Soll die Niederlage aber noch abgewendet werden, muss auch von der Mannschaft aus Down Under gegen defensiv sehr konzentrierte Argentinier deutlich mehr kommen.

45′ +2 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Zwei Minuten gibt es noch on top in diesem insgesamt recht mageren ersten Durchgang.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44′ Die Partie plätschert sehr ereignisarm dem Pausenpfiff entgegen. Argentinien hält das Leder in der eigenen Hälfte, während Australien das Zentrum verdichtet.

41′ Wirklich viel verändert hat sich an der Statik der Partie durch den Führungstreffer der Albiceleste nichts. Die Socceroos verteidigen weiterhin sehr kompakt, während die Südamerikaner sehr geduldig und ruhig den Ball laufen lassen und das Tempo weiterhin gering halten.

38′ Gelbe Karte für Miloš Degenek (Australien)

Degenek geht im Luftduell mit Acuña mit ausgestreckten Armen in den Zweikampf und erwischt seinen Gegenspieler im Gesicht. Das bringt ihm die Gelbe Karte ein.

35′ Tooor für Argentinien, 1:0 durch Lionel Messi

Argentinien geht mit 1:0 in Führung. Behich begeht ein Foul nahe der rechten Eckfahne und nach dem zunächst zahmen Messi-Freistoß bekommt Australien den Ball einfach nicht geklärt. Mac Allister passt aus dem Rückraum auf Otamendi, der den Ball unbeholfen annimmt und unfreiwillig für Messi ablegt. Von der Strafraumgrenze aus schiebt der Weltstar mit viel Gefühl im linken unteren Eck ein. Ryan streckt sich vergeblich und kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

32′ Acuña legt McGree auf dem rechten Flügel und Mooy legt sich die Kugel zum Freistoß zurecht. Der Ball ist aber zu lang und findet keinen Abnehmern.

31′ Messi will nach Gómez-Zuspiel mit der Brechstange durchstarten und geht im dichten Zentrum ins Dribbling. Baccus ist aber giftig im Zweikampf und trennt den Weltstar zum wiederholten Mal erfolgreich vom Ball.

29′ Riley McGree bringt eine weitere australische Ecke gefährlich zum zweiten Pfosten, wo Harry Souttar per Kopf abschließen kann. Jedoch köpft er die Kugel aus sechs Metern direkt auf Cristian Romero, der klären kann.

27′ Es bleibt unglaublich zäh in ar-Rayyan. Argentinien lässt sich tief in die eigene Hälfte zurückfallen und scheint die Socceroos damit aus der Reserve locken zu wollen. Tatsächlich wird Australien dadurch auch stärker und auffälliger, ohne sich jedoch nennenswerte Strafraumszenen zu erarbeiten.

24′ Mathew Leckie holt mit einem Angriff über rechts gegen Marcos Acuña einen Eckball heraus, den Nicolás Otamendi jedoch resolut aus der Gefahrenzöne köpft.

22′ Weiterhin nichts los im Ahmed bin Ali Stadium. Die Albiceleste hat es nicht eilig, löst die defensive Grundordnung nicht auf und schafft somit keinerlei Überzahlsituationen. Entsprechend einfach ist es für die Socceroos, die zögerlichen Vorstöße der Südamerikaner zu verteidigen. Weil die Mannen aus Down Under umgekehrt aber auch selbst kaum an den Ball kommen, passiert auch auf der anderen Seite herzlich wenig.

19′ Irvine bedient Behich, der links an der Grundlinie in den Strafraum der Albiceleste eindringt, allerdings vom aufmerksamen De Paul sehr routiniert abgedrängt wird. Abstoß Argentinien.

17′ Wieder zieht Papu Gómez vom linken Flügel aus nach innen, lässt Miloš Degenek stehen und zieht dann aus 24 Metern einfach mal ab. Der Rechtsschuss ist zwar offiziell der erste Abschluss der Partie, wäre sonst aber mitnichten der Rede wert. In Rückenlage verzieht der Ball in Richtung Stadiondach.

15′ Gelbe Karte für Jackson Irvine (Australien)

St. Paulis Irvine kommt gegen Acuña zu spät und tritt dem Argentinier auf den Fuß. Gelb wirkt in der Situation leicht überzogen, allerdings leistete der Australier sich schon mehrere kleine Fouls und Nickligkeiten, weshalb nun sicherlich auch die Quantität in die Entscheidung des Unparteiischen einfließt.

14′ Das zweite Achtelfinale des Turniers bleibt den ersten Abschluss weiterhin schuldig. Bislang hat keines der beiden Teams überhaupt den gegnerischen Strafraum betreten.

11′ Der Angriffsplan der Socceroos ist ausgesprochen simpel: Die Bälle werden einfach hoch und lang nach vorne geschlagen. Ein Zuspiel über gut 40 Meter hinweg findet nun auch Mathew Leckie, der die Kugel aber ebenfalls nicht kontrollieren kann, die daraufhin im Seitenaus landet. Bislang ist das Niveau dieser Partie überschaubar.

10′ Papu Gómez zieht vom linken Flügel aus nach innen und sieht den im Rückraum lauernden Lionel Messi, dem bei der Ballannahme jedoch ein seltener Stockfehler unterläuft.

7′ Allzu viel ist in diesem Spiel wahrlich noch nicht los. Australien hält die Albiceleste sehr effektiv vom eigenen Sechzehner fern, kommt aber kaum selbst an den Ball.

4′ Der vermeintliche Außenseiter aus Down Under will keineswegs beim argentinischen Einzug ins Viertelfinale Spalier stehen. Die Socceroos pressen hoch und aggressiv und versperren der Albiceleste den Weg ins eigene Drittel. Die Argentinier lassen den Ball geduldig in der eigenen Hälfte zirkulieren.

1′ Der Ball rollt im Ahmed bin Ali Stadium. Die Albiceleste tritt in den gewohnten himmelblau-weißen Trikots über schwarzen Hosen an. Die Socceroos tragen gelbe Trikots über grünen Hosen. Los geht's.

1′ Spielbeginn

Im Blickpunkt steht auch heute Abend wieder Lionel Messi, der in seiner Karriere zwar bereits acht WM-Tore erzielte, jedoch noch nie in der K.-o.-Phase netzen konnte. Alle acht Treffer verbuchte der 35-Jährige in den WM-Gruppenphasen.

Auch die Bilanz spricht für Argentinien. Von den bisherigen sieben Länderspielen gegen Australien hat die Albiceleste nur eine einzige Partie verloren (fünf Siege, ein Remis), die überdies auf Juli 1988 zurückgeht. Letztmalig standen sich beide Teams im September 2007 in einem Freundschaftsspiel gegenüber, das die Südamerikaner mit 1:0 gewannen. Auf WM-Ebene ist es ihr erstes Aufeinandertreffen.

Die Albiceleste sticht mit starken Defensivwerten heraus. Trotz besagter Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien ließen die Argentinier in drei Gruppenspielen gerade einmal elf gegnerische Schüsse insgesamt zu – die wenigsten aller 32 Teilnehmer. In den letzten 18 Länderspielen behielten die Südamerikaner sage und schreibe 15 Mal eine Weiße Weste.

Die Socceroos gehen zwar als Außenseiter in die Partie, bringen aber einiges an Rückenwind mit. Australien gewann die letzten beiden WM-Spiele in Folge und feierte dabei genauso viele Siege wie in den ersten 17 Spielen bei WM-Endrunden zusammengerechnet (vier Remis, elf Niederlagen). Hinzu kommt, dass die australische Auswahl in allen drei Gruppenspielen das Führungstor erzielte.

Argentinien steht zum fünften Mal in Folge unter den besten 16 Teams, musste sich vor vier Jahren in Russland allerdings ebenfalls dem späteren Gesamtsieger Frankreich beugen (3:4). Insgesamt ist die Bilanz der Albiceleste im Achtelfinale aber positiv. In sechs der letzten acht Fälle kamen die Südamerikaner weiter, wobei sie in allen acht Partien ausnahmslos immer getroffen haben (15 Tore insgesamt).

Während für den amtierenden Gesamtsieger der Copa América der Einzug ins Achtelfinale Pflicht war, ist die australische Auswahl durchaus überraschend in die K.-o.-Phase eingezogen. Die Socceroos verloren nach überraschender 1:0-Führung zwar erwartungsgemäß das erste Gruppenspiel gegen Frankreich mit 1:4, gewannen dann aber die anschließenden beiden Partien jeweils mit 1:0. Es ist das erst zweite WM-Achtelfinale der Mannschaft aus Down Under, die in dieser Runde 2006 am späteren Gesamtsieger Italien mit 0:1 scheiterte.

Graham Arnold, der Trainer der Socceroos, entsendet ebenfalls fast die gleiche Elf aufs Feld, die am Mittwoch einen 1:0-Sieg über Dänemark verbuchte. Lediglich einen Wechsel gibt es auch bei Australien: Keanu Baccus startet für Craig Goodwin.

Blicken wir gleich zu Beginn auf die Aufstellungen. Die Argentinier, die lediglich im ersten Gruppenspiel eine überraschende 1:2-Pleite gegen Saudi-Arabien einstecken mussten, wechseln im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Polen vom Mittwochabend auf nur einer Position: Für Ángel Di María startet heute Papu Gómez.