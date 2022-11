"Air Bäron" : Deutschlands wohl bekanntester Fan in Katar

Jetzt wohnt er zusammen mit vier Freunden in einem Fan-Village in Doha und will sich bis Montag insgesamt acht oder neun WM-Partien anschauen - dabei natürlich auch die entscheidende der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica. Die Diskussion um die WM in Katar kann er zwar verstehen. Viele Fans hätten ihn gefragt, warum er nach Katar fährt, so Niemann. Aber: