"Sportler des Jahres": ZDF-Gala mit neuem Moderations-Duo

Erstmals begrüßendie Zuschauerinnen und Zuschauer zur Gala "Sportler des Jahres" aus dem Kurhaus in Baden-Baden - zu sehen am Sonntag, 17. Dezember 2023, 22.15 Uhr im ZDF und ab 20 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek.