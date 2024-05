Handball - European League : Flensburg entthront Berlin

Die SG Flensburg-Handewitt hat erstmals den Titel in der European League gewonnen. Der Bundesliga-Dritte bezwang am Sonntag den Vorjahressieger Füchse Berlin im Finale von Hamburg mit 36:31 (15:14) und holte seinen ersten internationalen Titel seit dem Champions-League-Triumph vor zehn Jahren.

Zudem setzte die SG mit ihrem verdienten Sieg in einem hochklassigen Endspiel vor 10.050 Zuschauern in der Hansestadt eine stolze deutsche Serie fort: 18 von 20 Titel in Europas zweitwichtigstem Klubwettbewerb gingen in den beiden zurückliegenden Dekaden an Vereine aus der Bundesliga.