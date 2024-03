Deutschland fand nur einen holprigen Start in die Partie, die Truppe von Alfreð Gíslason war nicht auf der Höhe. So war Kroatien bereits nach sechs Minuten vier Tore in Front. Auch eine frühe Auszeit veränderte wenig am Spielbild. Kroatien war effizient – und hatte mit Dominik Kuzmanović eine Bank im eigenen Tor, an der Juri Knorr, Rune Dahmke und Co. immer wieder scheiterten. Viele Ballverluste im Spiel der Deutschen nutzten die Kroaten und hielten den Abstand konstant bei vier bis fünf Toren.