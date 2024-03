Handball Olympia 2024: Gelingt Österreich die Qualifikation?

Bei der Handball-EM in Deutschland im Januar gehörte Österreich zu den Überraschungen. Gegen Top-Nationen wie Kroatien (28:28), Spanien (33:33) , Ungarn (30:29) und Deutschland (22:22) spielte das ÖHB-Team groß auf. Am Ende stand ein achter Platz.

Jetzt wollen Österreichs Handballer erstmals zu den Olympischen Spielen. Dafür müssen beim Qualifikationsturnier in Hannover gegen Kroatien (14. März), Algerien (16. März) und Deutschland (17. März) wohl mindestens zwei Siege her. Der aus der Handball-Bundesliga bekannte Torjäger Robert Weber spricht im ZDF-Interview von einer "einmaligen Möglichkeit" - und traut seinem Team einen Sieg gegen Deutschland zu.

ZDFheute: Herr Weber, was haben Sie sich gedacht, als die Qualifikationsgruppen feststanden?

Weber: Natürlich wollen wir die Teilnahme an Paris festmachen. Es ist eine Herkulesaufgabe gegen die Deutschen und die Kroaten, aber ich glaube, man wird uns nicht unterschätzen nach der EM.

Weber: Das wäre immens wichtig. Es würde nicht die Welt untergehen, wenn wir es nicht schaffen. Wenn du es packst, ist hier aber Land unter. Die Begeisterung ist nach wie vor da. Wo man auch hinläuft: Alle haben irgendwie Spiele von uns gesehen. Man wird erkannt. Wenn von neun Millionen Einwohnern knapp eine Million zugeschaut haben, ist das nicht so schlecht. Man merkt im Nachgang: Viel mehr Kinder gehen wieder zum Handball. Ich glaube, wir waren sehr erfrischend für die Europameisterschaft.

Was hat Sie denn so stark gemacht?

Weber: Der Flow, der Teamgeist. Das erste Spiel gegen Rumänien mussten wir gewinnen, das war klar. Dann holst du den Punkt gegen Kroatien und merkst: Da ist noch viel mehr möglich, weil die Kroatien die Spanier im ersten Spiel mit zehn Punkten weggefegt haben. Wir haben uns gedacht: Wir haben eh nichts zu verlieren - lass es uns befreit gegen Spanien angehen. In der Hauptrunde haben wir dann die ungeschlagenen Ungarn besiegt. Gegen die Deutschen hätten wir eigentlich auch gewinnen müssen. Danach hat man aber schon gemerkt, dass die Luft raus war, weil wir das ganze Turnier quasi mit sieben Spielern durchgespielt haben.

Weber: Es ist immer das große Bruder-Duell. Gegen die Deutschen sind wir in Köln nicht so freundlich empfangen worden. Wir konzentrieren uns auf uns selber und wollen, wenn es möglich ist, die Deutschen in Hannover schlagen. Einen Fünf-Tore-Vorsprung werden wir diesmal nicht mehr hergeben.