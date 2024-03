Angelina Köhler vor Olympia: "Das ist mein Lebenstraum"

Über den überschaubaren Komfort im Olympischen Dorf in Paris ist Angelina Köhler mittlerweile im Bilde. Am vergangenen Donnerstag hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Herberge für die Athletinnen und Athleten während der Sommerspiele eingeweiht. Und klar ist seitdem unter anderem: Genächtigt wird in Betten aus recyceltem Pappkarton.