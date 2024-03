Endspiel um Olympia: Gegen Österreich ist Verlieren verboten

Jedenfalls droht den deutschen Profis am letzten Spieltag des Turniers in Hannover, in dem zwei Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben werden, nun eine Nervenschlacht. Während die Kroaten (4:0 Punkte) bereits qualifiziert sind, kämpft Gislason mit seinem Team am Sonntag (14 Uhr, live in der ARD) gegen Österreich um das zweite Ticket. Beide Teams weisen, da Österreich im Anschluss Algerien 41:26 schlug, 2:2-Punkte bei gleicher Tordifferenz (+9) auf. Da die DHB-Auswahl aber ein Tor mehr erzielt hat, reicht ihr ein Remis für Paris.