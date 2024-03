DHB - Kroatien: Wiedersehen mit dem Meistercoach

Doch dann drehte sich plötzlich das Momentum. Bis zur Pause glich das Team aus und gewann am Ende noch souverän mit 35:29-Toren - und hat damit vor der zweiten Partie an diesem Samstag gegen Deutschland (ab 14.20 Uhr live im ZDF) eine komfortable Ausgangslage: Selbst bei einer Fünf-Tore-Niederlage würde ein Sieg im abschließenden Spiel gegen Algerien für das Olympiaticket reichen.

Kroatiens neue Gelassenheit

In der Vergangenheit hatten kritische Lagen wie die in Hannover noch große Hektik auf der kroatischen Bank produziert, es wurde dann viel diskutiert und noch mehr gestritten. Doch nun stand da der neue Trainer Dagur Sigurdsson völlig gelassen am Seitenrand und beruhigte die Profis. "Bleibt cool, unsere Zeit wird noch kommen", habe Sigurdsson gesagt, wie Martinovic berichtete. Und so kam es.