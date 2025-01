Vor Italien-Spiel: Senkrechtstarter Uscins bleibt cool

Als Renars Uscins zuletzt das Spielfeld der Jyske Bank Boxen betrat, kamen ihm feiernde Italiener entgegen. Der kommende Gegner der deutschen Handballer hatte Dienstagabend just die Tschechen mit 25:18 geschlagen , die Squadra Azzurra um den in Freiburg geborenen Torwart Domenico Ebner schwebt derzeit auf Wolke sieben. "Wir leben einen Traum", sagt Ebner. Das andere Extrem auf dem Stimmungsbarometer durchlebten zwei Stunden später die Deutschen.

Uscins bleibt nach Dänemark-Klatsche cool

Der Linkshänder schaltete also schnell um auf die Partie am Donnerstag gegen Italien ( 18 Uhr, live im ZDF ), das einem Achtelfinale gleichkommt. Sollte die DHB-Auswahl gegen den krassen Außenseiter aus Südeuropa siegen, wäre der Einzug ins Viertelfinale perfekt, sollten anschließend die Dänen - woran niemand zweifelt - auch die Schweiz besiegen.

Trotz der hohen Pleite gegen die Dänen haben die Deutschen ihr Ziel, um die WM-Medaillen zu spielen, also keineswegs aus den Augen verloren. Dass das Team von Bundestrainer Alfred Gislason überhaupt diese hohen Ambitionen hegt, liegt zum großen Teil an dem kometenhaften Aufstieg des 22-Jährigen von der TSV Hannover-Burgdorf.

Uscins Aufstieg bei der Heim-EM

Als Uscins im Frühjahr 2024 mit überragenden Aufritten in der Olympia-Qualifikation glänzte, hatte er sich festgespielt in der DHB-Auswahl. Und als er im olympischen Viertelfinale gegen Frankreich nicht nur 14 Treffer erzielte, sondern auch den entscheidenden Wurf traf und damit die Karriere des Welthandballers Nikola Karabatic beendete, stand er im Licht der Öffentlichkeit. Vor der WM absolvierte Uscins einen Interview-Marathon.

Uscins verkraftet Interview-Marathon gut

Wie es aussieht, kann der Linkshänder damit gut umgehen. In seinem Umfeld in Hannover heißt es, Uscins sei wahrscheinlich der erwachsenste 22-Jährige, den es dort je gegeben habe. Er scheint den Hype um ihn gut verkraften zu können. Und wenn es ihm doch zu viel wird, dann reist er nach Cesis, in den Norden Lettlands, wo er einst geboren wurde. Und verbringt ein paar Tage bei seiner Großmutter, die dort in der Einöde lebt.