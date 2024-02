Andreas Brehme, seine größten Momente

Der gefeierte Mann am Ende des WM-Finales 1990: Andreas Brehme (links).

Siegtor im WM-Finale, bittere Abstiegstränen und Meisterfreuden: Zum Tod von Andreas Brehme die größten und emotionalsten Momente in der Karriere des Weltmeisters von 1990.

Siegtor im WM-Finale 1990

85. Minute im WM-Finale von Rom 1990: Nach einem Foul an Rudi Völler gibt es Elfmeter für die deutsche Mannschaft. Lothar Matthäus lehnt ab, weil er - so heißt es - schon das ganze Spiel über mit einem kaputten Schuh zu kämpfen hatte. Und so kommt Andreas Brehme zu seinem magischen Moment.