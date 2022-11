Deshalb seien zwei Freundschaftsspiele in den USA für die deutschen Fußballerinnen jetzt "eine coole Sache, ich will zeigen, dass ich gut drauf bin". Zuerst geht es für die DFB-Frauen am Freitag (01.00 Uhr/ZDF-Livestream) in Fort Lauderdale/Florida gegen den Weltmeister USA, dann tritt der Vize-Europameister am Sonntag (23.00 Uhr) in Harrison/New Jersey gegen denselben Gegner an. Hochkarätiger kann ein Härtetest nicht sein.