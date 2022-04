UEFA Frauen EM 2022

Die Frauenfußball-Europameisterschaft in England

Hier finden Sie demnächst alles zur Frauenfußball-EM (wegen der Corona-Pandemie von 2021 in den Sommer 2022 verlegt): Livestreams und Zusammenfassungen der Spiele, Interviews, alle Infos zu den DFB-Frauen und den Spielplan.



Die Gruppenphase der Europameisterschaft 2022 beginnt am 7. Juli 2022 mit 16 Mannschaften in 4 Gruppen mit jeweils 4 Nationalteams. Die DFB-Frauen spielen in Gruppe B und trägt 3 Gruppenspiele aus.



Das Endspiel findet am 31. Juli 2022 im Londoner Wembley-Stadion statt.